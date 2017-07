Das Sprach-Problem

Insgesamt sieben Jahre lebte er in Basel. Deutsch lernte er in dieser Zeit kaum, obwohl er zu Beginn seines ersten Engagements beim FCB Unterricht nahm. Weil er die Sprache im Training und im Spiel aber kaum brauchte, ging schnell verloren, was er gelernt hatte.

Die Sprache war aber immer ein zentrales Element in seiner vagen Zukunftsplanung. Erst kürzlich sagte er in einem Interview, dass er nicht an eine Weiterbeschäftigung beim FCB glaube, weil er des Deutschen nicht mächtig ist.

Ob dies gleichbedeutend mit einem Abschied aus Basel ist, weiss im Moment niemand. Es sei durchaus eine Option, in Basel, seiner zweiten Heimat, zu bleiben, "weil wir hier sehr glücklich sind". Sein Sohn Nicolas möchte dies unbedingt. Er hat hier seine Freunde, spielt hier Fussball. Beim FCB. Und auch seine ältere Tochter Dolores wünscht sich einen Verbleib. Auch sie spielt Fussball, ist Mitglied beim FC Aesch.

Es ist aber auch gut möglich, dass Delgado und seine Familie die Schweiz verlassen. Nicht nach Argentinien, das sei ausgeschlossen, wie er immer wieder betonte. Zu gefährlich sei es in der Heimat, zu hoch die Kriminalitätsrate. Die Kinder könnten sich nicht frei und alleine bewegen. Und weil sie sich daran gewöhnt haben, will man ihnen diese Freiheit nicht mehr nehmen.

Spanien als Option

Vielmehr wäre Spanien, genauer gesagt Barcelona, ein mögliches Ziel. Seine Schwester Soledad lebt dort, in den Sommerferien war die iberische Halbinsel immer seine bevorzugte Destination. Er könnte dort seine Sprache sprechen, und der Kälte, die ihm in den Wintermonaten in der Schweiz immer so zu schaffen machte, entfliehen.

Noch aber ist nichts sicher. "Fragen Sie mich in einem Monat noch einmal, dann weiss ich vielleicht mehr", sagte er am Sonntagabend. Seine Pläne seien für Mai 2018 gewesen. Wenn er denn welche hatte. Denn Matías Delgado plant selten. Nicht seine Zukunft, und schon gar nicht hatte er einen so schnellen Abschied geplant.