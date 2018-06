Brasilien hat sich als Sieger der Gruppe E für die K.o.-Runde qualifiziert. Der fünffache Weltmeister gewann zum Abschluss der Gruppenphase in Moskau gegen Serbien nach einem spektakulären Auftritt 2:0 und trifft in den Achtelfinals am Montag in Samara auf Mexiko.

Mittelfeldspieler Paulinho nach einem glänzenden Steilpass von Philippe Coutinho (36.) und Thiago Silva mit einem Kopfball (68.) erzielten die Tore in einem nach der Pause spektakulären und wilden Spiel, in dem der Rekordweltmeister auch im 15. Pflichtspiel unter Trainer Tite ungeschlagen blieb – und endlich andeutete, zu was er wirklich fähig ist.