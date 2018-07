Mexiko, das in der Vorrunde Deutschland eliminierte, blieb zum siebenten Mal hintereinander nach überstandener Gruppenphase an der WM im ersten K.o.-Spiel hängen. Eine Schlagzeile lieferte Mexiko trotz der Niederlage doch noch: Rafa Marquez schaffte es als erster Fussballer an fünf WM-Endrunden in eine Startelf.

Und mit 39 Jahren und 145 Tagen wurde er der älteste Spieler seit dem Engländer Sir Stanley Matthews (1954 gegen Uruguay), der in einem K.o.-Spiel in der Startaufstellung stand. Marquez debütierte für Mexiko an der WM 2002 beim 2:1-Sieg über Kroatien.