BVB zurück in der Erfolgsspur

Die vergangene Woche zeigte beispielhaft, wie schnell sich im Ruhrgebiet ein Sturm zusammenbraut. Zwei Niederlagen von Borussia Dortmund - eine verdiente gegen Augsburg und eine bittere gegen die Bayern im Supercup - reichten, um in gewissen Fans und Experten die altbekannten Zweifel zu sähen: Unter Lucien Favre sei in Dortmund kein Titel zu gewinnen. Das zweite Heimspiel der Saison lief für den Klub und vor allem Trainer in Deutschland darum bereits wieder unter dem Titel Schicksalsspiel.

Der BVB bestand den Test gegen einen defensiv soliden, aber offensiv gefahrlosen SC Freiburg souverän. Eine halbe Stunde und die Schlitzohrigkeit ihres Captains Marco Reus benötigte die junge Dortmunder Equipe, um sich den entscheidenden Vorteil zu erspielen. Der verletzungsanfällige Routinier nahm Freiburgs Nicolas Höfler auf Höhe Anspielkreis den Ball ab, via Giovanni Reyna und Erling Haaland führte der Ballgewinn zum 1:0.

Von einem schlechten Moment für ein Spiel gegen Dortmund hatte Freiburgs Coach Christian Streich vor dem Anpfiff gesprochen, seine Worte erwiesen sich als treffend. Der BVB zeigte sich nach der Pause weiter bemüht, die über Dortmund aufgezogenen Wolken umgehend zu vertreiben. Emre Can (47.), erneut Haaland (66.) und Joker Felix Passlack (92.) dienten dazu als Torschützen. Die krankheitsbedingten Ausfälle von Jadon Sancho und Roman Bürki blieben unbemerkt.

Einen Fehlstart verhinderte auch die Borussia aus Mönchengladbach. Das Team mit den Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi und in der Schlussphase Breel Embolo siegte im Derby in Köln mit 3:1. Die Kölner gaben die Partie durch einen nervösen Start früh aus der Hand. Die Start-Viertelstunde hatte gerade geendet, da lag der Champions-League-Teilnehmer dank Toren von Alassane Pléa (14.) und Stefan Lainer (16.) bereits klar in Führung. Für das Team von Marco Rose war es nach einem Remis und einer Niederlage der erste Sieg dieser Saison.

Telegramme und Rangliste:

Borussia Dortmund - Freiburg : (1:0). - 11'500 Zuschauer. - Tore: 31. Haaland 1:0. 47. Can 2:0. 66. Haaland 3:0. 92. Passlack 4:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki und Sancho (beide krank).

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:1 (0:1). - 8000 Zuschauer. - Tore: 18. Kramaric 0:1. 55. Hinteregger 1:1. 71. Dost 2:1. - Bemerkungen: Frankfurt mit Zuber (bis 87.), ohne Sow (Ersatz).

Köln - Borussia Mönchengladbach 3:1 (0:2). - 300 Zuschauer. - Tore: 14. Plea 0:1. 16. Lainer 0:2. 55. Stindl (Foulpenalty) 0:3. 84. Rexhbecaj 1:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (ab 88.), ohne Zakaria (verletzt). 19. Pfostenschuss Andersson (Köln).

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0). - Tor: 27. Bittencourt 1:0. - Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1). - 9500 Zuschauer. - Tore: 7. Schick 0:1. 76. Kalajdzic 1:1. - Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel.