Der Meistertitel ist Paris Saint-Germain kaum zu nehmen. Nach 23 Runden ist der Vorsprung auf die Konkurrenz komfortabel. Der Fokus des Ligue-1-Krösus' liegt auf der Champions League. Und ab und zu sorgt der eine oder andere Meilenstein für Freude im Parc des Princes.

Am Samstag erzielte Doppeltorschütze Neymar mittels Penalty in der 40. Minute das 2000. PSG-Tor im eigenen Stadion und eine halbe Stunde zuvor hatte sich Cavani einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert: Der 30-jährige Stürmer, der seit Sommer 2013 in Paris spielt, benötigte für seine 157 Treffer 229 Partien. Der bisherige Rekordtorschütze Zlatan Ibrahimovic hatte für seine 156 Tore sogar nur 180 Spiele gebraucht.

In Metz musste sich Lucien Favres OGC Nice derweil zum ersten Mal seit Ende November in der Liga geschlagen geben. Beim Tabellenletzten setzte es für das ab der 38. Minute wegen eines zu harten Einsteigens von Pierre Lees-Melou dezimierte Favre-Team ein 1:2 ab. Mario Balotelli glich in der 58. Minute nach einem zunächst vergebenen Foulpenalty im Nachsetzen zwischenzeitlich aus.

Resultate und Tabelle:

Paris Saint-Germain - Montpellier 4:0 (2:0). - Tore: 11. Cavani 1:0. 40. Neymar (Handspenalty) 2:0. 70. Di Maria 3:0. 82. Neymar 4:0.

Metz - Nice 2:1 (0:0). - Tore: 50. Roux 1:0. 58. Balotelli 1:1. 62. Roux 2:1. - Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Lees-Melou (Nice). 58. Kawashima wehrt Foulpenalty von Balotelli ab, Balotelli verwertet Nachschuss.

Saint-Etienne - Caen 2:1 (1:1). - Tore: 11. Rodelin 0:1. 35. Ntep 1:1. 78. Bamba 2:1. - Bemerkungen: Saint-Etienne mit Janko, ohne Lacroix (Ersatz).

Toulouse - Troyes 1:0 (1:0). - Tor: 11. Sanogo 1:0. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje (ab 81.). 3. Rote Karte gegen Giraudon (Troyes).

Angers - Amiens 1:0

Guingamp - Nantes 0:3

Die weiteren Spiele der 23. Runde. Am Sonntag: Lille - Strasbourg, Bordeaux - Lyon, Marseille - Monaco.

1. Paris Saint-Germain 23/59 (72:17). 2. Lyon 22/48 (51:22). 3. Marseille 22/47 (45:22). 4. Monaco 22/46 (51:22). 5. Nantes 23/37 (22:21). 6. Nice 23/34 (29:33). 7. Montpellier 23/31 (20:19). 8. Rennes 23/31 (28:32). 9. Guingamp 23/29 (24:32). 10. Dijon 23/28 (33:46). 11. Strasbourg 22/27 (27:37). 12. Caen 23/27 (15:26). 13. Bordeaux 22/26 (24:31). 14. Saint-Etienne 23/26 (22:38). 15. Amiens 23/25 (20:25). 16. Angers 23/25 (26:32). 17. Troyes 23/24 (22:32). 18. Toulouse 23/23 (21:32). 19. Lille 22/22 (19:33). 20. Metz 23/18 (20:39).