Chelsea und Sevilla für Achtelfinals qualifiziert

Chelsea gewann sein viertes Gruppenspiel bei Rennes 2:1, Sevilla setzte sich in Krasnodar mit dem gleichen Ergebnis durch.

In beiden Partien holten sich die Favoriten den Sieg in der Nachspielzeit. Olivier Giroud köpfelte für Chelsea in der 91. Minute ein, Munir El Haddadi traf für Sevilla in der 95. Minute.

Beiden Mannschaften hätte auch ein Remis gereicht. Mit je zehn Punkten liegen der Champions-League-Sieger von 2012 aus London und der Europa-League-Rekordchampion aus Spanien in der Gruppe E nun neun Zähler vor den Underdogs.

Kurztelegramme und Ranglisten. Gruppe E:

Krasnodar - Sevilla 1:2 (0:1). - SR Guida (ITA). - Tore: 4. Rakitic 0:1. 56. Wanderson 1:1. 95. El Haddadi 1:2.

Rennes - Chelsea 1:2 (0:1). - SR Kuipers (NED). - Tore: 22. Hudson-Odoi 0:1. 85. Guirassy 1:1. 91. Giroud 1:2.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic (76. Havertz); Hudson-Odoi (75. Ziyech), Mount (68. Kanté), Werner (92. James); Abraham (69. Giroud).

Bemerkungen: Chelsea ohne Pulisic (verletzt).

Rangliste: 1. Chelsea* 4/10 (9:1). 2. FC Sevilla* 4/10 (6:3). 3. FK Krasnodar 4/1 (4:10). 4. Rennes 4/1 (2:7). - * = für Achtelfinals qualifiziert.