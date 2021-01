Chelsea von Manchester City klar dominiert

Den Grossteil dieses Handicaps handelte sich das Team von Trainer Frank Lampard in den letzten sechs Runden ein, in denen die Londoner nur zu einem einzigen Sieg kamen. Das Abrutschen auf den 9. Platz in der Tabelle ist umso enttäuschender, da Chelsea im Sommer rund 250 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat.

Gegen Manchester City lag Chelsea bereits zur Pause 0:3 zurück. Ilkay Gündogan, Phil Foden und Kevin de Bruyne schossen die Tore innerhalb von 18 Minuten. Manchester City geht damit den umgekehrten Weg von Chelsea: Das Team von Trainer Pep Guardiola siegte zum dritten Mal in Folge und liegt nun nach Verlustpunkten bereits auf dem 3. Platz.

Manchester City verfügt über die momentan beste Defensive der Liga. Der Meister von 2018 und 2019 hat erst 13 Gegentore kassiert. In den letzten sieben Spielen wurde die Abwehr nur zweimal bezwungen.

Telegramme:

Chelsea - Manchester City 1:3 (0:3). - Tore: 18. Gündogan 0:1. 21. Foden 0:2. 34. De Bruyne 0:3. 92. Hudson-Odoi 1:3.

Newcastle United - Leicester City 1:2 (0:0). - Tore: 55. Maddison 0:1. 72. Tielemans 0:2. 82. Carroll 1:2. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Rangliste:

1. Liverpool 16/33 (37:20). 2. Manchester United 16/33 (33:24). 3. Leicester City 17/32 (31:21). 4. Manchester City 15/29 (24:13). 5. Tottenham Hotspur 16/29 (29:15). 6. Everton 16/29 (26:20). 7. Aston Villa 15/26 (29:16). 8. Southampton 16/26 (25:19). 9. Chelsea 17/26 (32:21). 10. West Ham United 17/26 (24:21). 11. Arsenal 17/23 (20:19). 12. Leeds United 17/23 (30:33). 13. Wolverhampton Wanderers 17/22 (18:24). 14. Crystal Palace 17/22 (22:29). 15. Newcastle United 16/19 (18:26). 16. Burnley 15/16 (9:20). 17. Brighton & Hove Albion 17/14 (21:28). 18. Fulham 15/11 (13:23). 19. West Bromwich Albion 17/8 (11:39). 20. Sheffield United 17/2 (8:29).