Chiasso kommt zum ersten Punkt

Bis eine Viertelstunde vor dem Ende hatte das Team von Baldo Raineri gar auf drei Punkte hoffen können. Nach einem Foulspiel von Wils Malik Talabidi an Stephan Andrist war Chiasso durch Sofian Bahlouls Foulpenalty nach 50 Minuten in Führung gegangen. Noah Jones rettete den Ostschweizern in der 75. Minute das zweite Remis in Folge.

Der einzige Pflichtspiel-Sieg von Chiasso in dieser Saison bleibt damit das 3:2 in den Cup-Sechzehntelfinals gegen den FC Zürich.

Telegramm und Rangliste:

Chiasso - Wil 1:1 (0:0). - 50 Zuschauer. - SR Gianforte. - Tore: 50. Bahloul (Foulpenalty) 1:0. 75. Jones 1:1.

Rangliste: 1. Grasshoppers 7/15 (14:10). 2. Stade Lausanne-Ouchy 7/12 (13:8). 3. Winterthur 5/10 (12:7). 4. Thun 7/10 (9:10). 5. Aarau 7/10 (11:13). 6. Kriens 6/9 (11:9). 7. Neuchâtel Xamax FCS 6/9 (8:11). 8. Wil 7/8 (8:9). 9. Schaffhausen 6/7 (13:11). 10. Chiasso 6/1 (5:16).