Dominanz auf allen Ebenen

Auch im Bereich Sportmarketing drängen die Chinesen aggressiv auf den Markt. Der asiatische Kontinentalverband hat soeben die kommerziellen Rechte an seinen Fussballspielen für eine Rekordsumme bis ins Jahr 2028 an Wuhan DDMC Sports vergeben. Die Wanda Group hat derweil einen Mehrheitsanteil an Infront gekauft, das lukrative Vermarktungsrechte an der WM hält.

Rein sportlich hat China im Fussball noch keine grossen Stricke zerrissen. Im asiatischen Teilverband ist man nur die Nummer 7, in der letzten Fifa-Weltrangliste verweilen die Chinesen im anonymen Mittelfeld auf Platz 75. Das schmälert aber nicht das Interesse im Land an Fussball. Schätzungsweise 40 000 chinesische Fans sind nach Russland zur WM gereist.