Warum stecken Sie so viel in den Fussball?

Da fliesst so viel rein, so schwierig ist das nicht. Ich kann vielleicht folgende Zahl nennen: Die Steuern, die ich dem Wallis vergangenes Jahr bezahlte, betrugen vier Millionen Franken. Aber: Auch ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen.

In einem hat Fringer ja recht: Mit mehr Ruhe würde man erfolgreicher arbeiten.

Das weiss ich nicht. Ich bin seit 19 Jahren Präsident, sieben Cupsiege, ein Meistertitel, ein Double, ein verlorener Cupfinal. Will man mehr Erfolg? Ohne mich wäre man in der Challenge League. Man kann immer mehr Erfolg haben. Man kann es immer besser machen.

Kritisiert wird auch, dass ein erfahrener Sportchef fehlt.

Mein Sohn Barthélemy lernt das Metier. Er, der Trainer und ich entscheiden gemeinsam, mein Entscheid hat das grösste Gewicht. Das funktioniert so.

Reden Sie bei der Aufstellung rein? Derzeit ist zum Beispiel seltsam, dass Paitjm Kasami nicht spielt.

Das ist die Entscheidung des Trainers, nicht meine. Ich spreche mit dem Trainer, beeinflusse ihn aber nicht. Das war bei keinem Trainer so. Nie, nie, nie. Natürlich bin ich auch mal während der Spiele in der Kabine. Ich will sehen, was abgeht. Ich bin ja kein normaler Zuschauer – da bin ich eher Mitspieler.