Hätten Sie gegen Costa Rica ohne jene Spieler mit gelber Karte gespielt?

Comisetti: Nie! Nie!

Huggel: Ich auch nicht.

Comisetti: Das ist eine Weltmeisterschaft. Und du bist zu jenem Zeitpunkt noch nicht im Achtelfinal. Da musst du mit den besten Spielern antreten.

Huggel: Und wenn du nicht nur an den Achtelfinal, sondern auch an den Viertelfinal denkst – dann holen sie sich die gelbe Karte im Achtelfinal und sind danach gesperrt.

Sie denken also bereits weiter?

Huggel: Als Trainer würde ich so denken, ja. Du weisst ja nicht im Voraus, ob jemand eine Verwarnung kassiert. Wenn es so ist, dann haben wir ein 23-Mann Kader. Wenn nicht, spielt er durch. Punkt.

Wie bringt es ein Spieler hin, dass der Druck nicht lähmt, vor 45 000 Zuschauern auf der WM-Bühne zu spielen?

Huggel: Für mich war das nie Druck. Je mehr Zuschauer, desto besser. Natürlich dachte ich: Hoffentlich passiert mir kein schlimmer Fehler, dass mich die Leute als Depp bezeichnen. Eines meiner ersten Länderspiele war das entscheidende Qualifikationsspiel für die EM 2004 in Basel gegen Irland (2:0-Sieg, d.Red.), ich war ziemlich nervös. Dann kam Murat Yakin und sagte mir: «Hey, es ist Fussball, du kennst das!» Und genauso ist es für die Jungs auch in diesem WM-Achtelfinal. Es ist, wie wenn du gut vorbereitet an eine Prüfung gehst, dann bist du auch nicht nervös.

Sind Sie, wenn Sie vor der Kamera stehen, immer noch nervös?

Comisetti: Es ist schon nicht zu vergleichen mit der Situation, wenn du auf dem Feld stehst. Mit der Nationalmannschaft musst du allerdings wirklich aufpassen, was du sagst. Du darfst nicht zu emotional sein, weil die Leute diese Mannschaft mögen! Das ist in der Romandie ziemlich speziell im Moment. Wenn ich irgendetwas Negatives sage – und sei es nur schon etwas, was die TV-Zuschauer auf ihrem Sofa selbst schon zehnmal sagten –, kriege ich Hunderte Mails. Die Leute lieben diese Mannschaft. Bei der Nati ist es fast wie bei deiner Mutter oder deiner Frau, du möchtest nichts Schlechtes über sie hören, sonst . . .

Huggel: Ich wäge auch genau ab, was ich sage. Was vielleicht ein bisschen anders ist: Ich denke, die Leute in der Deutschschweiz mögen das Team zwar, aber ich habe auch einige Kommentare erhalten, dass ich zu wenig bissig sei. Am Ende zählt immer das Resultat. Deshalb hüte ich mich, das Team vorschnell zu kritisieren. Das hat mich schon als Spieler genervt. Wenn es 0:0 oder 0:1 steht zur Pause und alle gepfiffen haben, dachte ich jeweils: ‹Was denkt ihr euch eigentlich?› Wenn es am Schluss 0:3 steht, dann könnt ihr pfeifen! Weil es dann ja auch nicht gut war. Aber seit ich die Schweiz begleite, seit dem Testspiel gegen Griechenland, hat diese Mannschaft ja noch nie verloren.

Also sind Sie ein Glücksbringer?

Huggel: Das müssen Sie schreiben! (Lacht laut) Es ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Wenn die Mannschaft liefern muss, liefert sie.

Comisetti: Ich bin jetzt seit elf Jahren Co-Kommentator. Und ich kann Ihnen sagen: Es war nicht immer so toll! Ich mag mich erinnern ans Spiel gegen Luxemburg. Die EM 2008 bei uns – vier Tage und wir sind draussen! Dann qualifizieren wir uns nicht für die EM 2012. Es war nicht immer schön.