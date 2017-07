Vom ersten Spiel an hatte er sich in die Herzen der Fans gezaubert. Dieses familiäre Umfeld und die Nähe und unbändige Zuneigung der Fans führten dazu, dass er sich in diesen Verein verliebte. So, wie in keinen anderen.

«Er ist zu einem Basler geworden»

Er spielte noch für Besiktas und Al-Jazira. Doch als ihn der FCB zurückwollte, zögerte er nicht. Er wollte an diesem Ort, den er auch fernab in der Türkei und den arabischen Emiraten immer im Herzen trug, seine Karriere beenden. Bei diesem Verein, der der einzige ist, dessen Emblem er jemals geküsst hat. In 265 Spielen für den FCB (83 Tore) wurde Matías Delgado zur Integrationsfigur. Auf dem Platz. Und neben dem Platz. Und das, ohne der deutschen Sprache mächtig zu sein.