Was wissen Sie zur Schweizer Nati und ihrem Barrage-Gegner Nordirland? Wie oft war die Schweiz schon an einer WM dabei? Welcher Spieler bestritt am meisten Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft? Welcher Schweizer Spieler hat den höchsten Marktwert? In welchem Stadion wird das Barrage-Heimspiel gegen Nordirland ausgetragen? Gegen welche Nation hat die Schweiz am meisten Länderspiele bestritten? Wer schoss die meisten Tore für die Schweizer Nati? Eingewärmt? Jetzt geht es erst richtig los! Welchen Marktwert hat das gesamte Nordirische Nationalteam? Wie viele Einwohner hat Nordirland eigentlich? Wie oft waren die Nordiren schon an einer Weltmeisterschaft dabei? Wann wurde der Nordirische Fussballverband gegründet? Auf welchem Platz der Fifa-Weltrangliste steht das Nordirische Nationalteam zurzeit? Wie viele Leute finden Platz im Windsor Park, in dem das Barrage-Hinspiel ausgetragen wird? 0-33%: Schon ein Bierchen zu viel gehabt? Leider kein überzeugendes Resultat. 33-66%: Gut gemacht! Ihr Wissen über die beiden Teams ist aber durchaus ausbaufähig. 66-100%: Kenner! Sie haben ein gutes Resultat erzielt, wie die Schweiz es hoffentlich auch tun wird.