Salahs ehemaliger Basler Teamkollege Philipp Degen sagt: «Mohamed ist einer der schnellsten Spieler, die ich je gesehen habe. Das ist genau das, was es auf internationaler Ebene braucht.» Weil Salah, der im letzten Jahr zu Afrikas Fussballer des Jahres gewählt worden war, nun am Sonntagabend auch in England Spieler des Jahres wurde, schliesst der heute in der Beraterbranche tätige Degen nicht aus, dass Real, Barça oder Manchester City für Salah 200 Millionen Euro auf den Tisch legen könnten. Zumal, wenn der 25-Jährige auch bei der WM in Russland glänzt.

Heitz und Naef

Doch vorerst warten noch andere Aufgaben. Zum Beispiel jene, mit dem FC Liverpool die Champions League zu gewinnen. Dass im Halbfinal ausgerechnet die AS Roma der Gegner ist, macht die Sache für Salah natürlich speziell. Und falls die Reds den Final erreichen sollten, müssten in Basel Georg Heitz und Pascal Naef wohl darüber nachdenken, ob sie nicht nach Kiew reisen wollen. Vielleicht werden sie ja auch von Salah dazu eingeladen. Denn Sportdirektor Heitz ist es schliesslich gewesen, der den Ägypter nach Basel gelotst hatte und diesen später für 16,5 Millionen Euro an Chelsea verkaufte.

Und Naef war jener Mann, der Salah nach dessen Ankunft während eines halben Jahres in Basel betreute und in die neue Kultur einführte. In einem Interview sagte Salah: «Ohne Pascal Naef wäre ich verloren gewesen.» Nef erinnert sich: «Als Mohamed zu uns kam, war er extrem zurückhaltend. Aber dann ist er mehr und mehr aus dem Busch gekommen.» Salah sei ein offener und kommunikativer Mensch.