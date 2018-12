Einerseits gilt es für den ehemaligen Dominator FCB, wieder die besten Schweizer zu verpflichten. Auch in dieser Hinsicht wurde man von YB überholt. Die Basler könnten im Winter wieder damit anfangen und sich zum Beispiel Silvan Hefti, Pajtim Kasami, Dejan Sorgic oder Kevin Rüegg genauer anschauen. Doch auch im Ausland gibt es diverse Perlen, die dem FCB weiterhelfen könnten. Darunter sind alte Bekannte, neue Gesichter aus Ghana oder Ägypten und ablösefreie grosse Namen wie der deutschen Abwehrschrank Robert Huth.

FCB-Sportchef Marco Streller musste bereits lernen, wie schwer es ist, ein breites, qualitativ ausreichendes Kader zusammenzustellen, in dem auch noch junge Eigengewächse reifen können. Dies sieht ja das Konzept «Für immer Rot-Blau» vor. Auch wir haben beim Erstellen dieser Einkaufsliste lange diskutiert und überlegt, was oder besser wer diesem FCB guttäte.

Die Lösung ist simpel: Der FC Basel muss im Winter investieren, um in der heimischen Liga immerhin Tabellenzweiter zu werden. Damit könnte er auch die Chance auf eine Teilnahme an der Champions League wahren.

Ob das bei Eren Derdiyok auch der Fall wäre? Sein Name wird immer wieder gehandelt, er würde in das Konzept «Für immer Rot-Blau» passen. Doch Derdiyok spielt inkonstant und wäre wohl auch mit der Rolle als Back-up für Ajeti nicht zufrieden.

Seit Marcel Koller Ricky van Wolfswinkel auf den Flügel versetzt hat, fehlt dem FCB neben Albian Ajeti ein zweiter Strafraumstürmer, der Tore garantiert. Bei der zweiten Mannschaft von Bayern München gibt es so einen: Kwasi Okyere Wriedt. Der 24-jährige Deutsch-Ghanaer hat in 19 Spielen zwölf Tore und vier Vorlagen gesammelt und bringt mit seinen 1,88 Metern auch die gewünschte Robustheit mit.

Der 30. Juli 2017 ist einer der Schlüsselmomente der andauernden Krise beim FCB: Es ist der Tag, an dem Matías Delgado seinen Rücktritt bekannt gegeben und damit eine riesige, bis heute noch nicht gefüllte Lücke hinterlassen hat. Delgados Nachfolger Samuele Campo konnte die Erwartungen bis dato nicht erfüllen.

Ein Kandidat für den nächsten Versuch wäre Mohamed Magdy. Der 22-jährige Ägypter hat in der laufenden ägyptischen Premier League in elf Spielen zwei Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben. Mit Ägyptern mit Vorname Mohamed hat der FCB bislang ausschliesslich gute Erfahrungen gemacht. Und: Magdy ist zudem ein guter Elfmeterschütze. Auch etwas, was seit Delgado vermisst wird.

Sollte es nicht Magdy werden, könnte sich der FCB an einen alten Bekannten erinnern: Ex-FCB-Junior Darko Jevtic. Dem 25-Jährigen läuft es in Polen bei Lech Posen. Er hat in elf Spielen fünf Skorerpunkte gesammelt.

Aussenverteidiger: Ein giftiger Holländer und ein Ex-Junior