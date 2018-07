Am Ende ist nur noch Leere und Frust. Und die Frage: Wie kann das passieren? Wie ist ein derart bescheidener Auftritt in einem WM-Achtelfinal zu erklären?

Zunächst einmal gilt: Wer so auftritt wie die Schweiz heute in St.Petersburg, der hat nur eines verdient: Die schnelle Heimreise. Ideenlos, behäbig, ohne Leidenschaft. So präsentierte sich das Team von Vladimir Petkovic.