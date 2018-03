Gross thematisieren will der FCB-Trainer das vor dem Team jedoch nicht. «Für mich wäre es psychologisch der falsche Ansatz, darüber zu reden, ob es zur Aufholjagd taugt, und damit vier oder fünf Wochen in die Zukunft zu schauen.» Der Fokus liege darauf, wieder in die Spur zu kommen und eine ähnliche Serie einleiten zu können wie im Herbst. Bei der Umsetzung dessen liegt die Hoffnung Wickys vor allem auf einem weniger sichtbaren Effekt als der wiederentdeckten Leichtigkeit und Sicherheit im Spiel seiner Mannschaft. Jenem nämlich, dass der Sieg über City seine Mannschaft, in der es in seinen Augen doch sehr viele Wechsel gegeben hat, wieder näher zusammenbringt. Nach dem Benfica-Spiel hat genau das perfekt geklappt. Und nach Manchester?