Ajetis zweiter Streich folgt in der 65. Minute: Marek Suchy mit dem langen Ball, Ajeti schüttelt St. Gallen-Verteidiger Philipp Koch ab und schiebt via Innenpfosten zum 2:0 ein. Beim ersten Tor hielt er sich noch zurück mit Jubel – jetzt muss die Freude raus. Mit dem Finger am Ohr rennt Ajeti zur Muttenzerkurve und lässt sich feiern. Sein erster Doppelpack für Rotblau ist perfekt. «Beim ersten Tor habe ich mich noch zurückgehalten, wie ich mir das vorgenommen hatte vor dem Spiel. Aber in diesem Augenblick mussten die Emotionen einfach raus.»

Und man versteht ihn. Der FCB blieb immer sein Herzensverein, auch nach seinem Wechsel zu Augsburg vor bald zwei Jahren. Er war schwer enttäuscht, als sein Wechsel im Sommer scheiterte. Dass es doch noch klappte mit der Rückkehr zu seiner grossen Liebe, verdankte er in erster Linie der Verletzung des designierten FCB-Topskorers Ricky van Wolfswinkel. Und jetzt schiesst er in seinem achten Spiel für den FC Basel seine Meisterschaftstore Nummer 4 und 5 in Rotblau (er traf schon für St. Gallen drei Mal) – und steht nun mit insgesamt acht Toren auf Platz 2 der Torschützenliste.

«Der Unterschied ist enorm»

Ein Freistoss von Manuel Akanji rutscht St. Gallen-Keeper Daniel Lopar später durch die Hände. 3:0 heisst es zum Schluss. Klar und deutlich. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn eben erst hat der FCB Historisches vollbracht, gewann 2:0 gegen Benfica in Lissabon und qualifizierte sich mit vier Siegen für den Achtelfinal der Champions League. Nie hatte der FCB mehr Punkte nach sechs Spielen in der Königsklasse. Nie hat er sich souveräner für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert. «Es war nicht einfach in der Kälte.

Nach all den Emotionen, die die Mannschaft und der Verein in den letzten Tagen erlebt hat», sagt FCB-Trainer Raphael Wicky. Er habe viel mit dem Team gesprochen, um es auf dieses «schwierige Spiel» gegen die Ostschweizer einzustellen. Denn er hat Lunte gerochen. YB ist in Griffweite. Und Wicky sagt: «Wir dürfen jetzt nur nicht glauben, dass wir schon etwas erreicht hätten. Wenn wir nur zehn Prozent nachlassen, reicht es nicht mehr.»

Wicky und sein Team arbeiteten sich aus der Krise

Von Entspannung aber kann keine Rede sein. Der FCB nimmt den Schwung aus der Königsklasse mit und überfährt den Gast aus der Ostschweiz. Souverän wie selten in dieser Saison spielt der FCB auf. Und St.Gallen-Trainer Giorgio Contini kann bloss feststellen: «Der Unterschied zwischen dem FCB, den wir im Herbst empfangen haben und dem FCB, wie er momentan auftritt, ist enorm.» Wicky und sein Team arbeiteten sich aus der Krise. Seit dem 1:2 in St. Gallen haben die Basler nicht mehr verloren. Die kämpferische Einstellung ist geblieben, doch das Siegen fällt dem FCB wieder bedeutend leichter. Und YB gerät jetzt schon ins Trudeln.