Der FC Basel hat strapaziöse Tage hinter sich. Mit Reisen nach Moskau und Lugano. Mit einem undankbaren Gastspiel bei Rapperswil-Jona, wo der Titelverteidiger mehr zu verlieren als zu gewinnen hatte. Aber die Basler haben es souverän gemeistert, sind seit 38 Tagen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Zeit, sich darauf auszuruhen, bleibt aber keine.

Vielmehr steht dem FCB eine Woche der Wahrheit bevor. Der FC Zürich, ZSKA Moskau und die Young Boys sind die nächsten Gegner, denen man sich in den nächsten acht Tagen stellen muss. Es sind Duelle mit den direkten Konkurrenten an der Spitze der Liga sowie dem Mitstreiter um den Einzug in den Achtelfinal der Champions League.