Zwölf Spiele verpasste er in dieser Zeit. Zwölf Spiele, in denen United seine anfangs Saison hervorragende Form verlor, oft ideenlos, überfordert, blutleer wirkte. So, wie man es in den letzten vier Jahren und seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson viel zu oft gewesen war. Es schien, als wäre man ohne Pogba wieder in alte Muster zurück gefallen.

Das Schweigen des José Mourinho

Dies alles auf Pogbas Ausfall zu schieben, scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas einfach. Zu einfach. Nicht einmal José Mourinho, sonst selten um simple Ausreden verlegen, wollte diesen Fakt bemühen, um den offenkundigen Leistungsabfall zu erklären.

Am Samstag, nach dem 4:1-Sieg gegen Newcastle United und Pogbas Comeback aber gab Mourinho zu, wie schwer es war: «Während er verletzt war, habe ich mich dazu entschieden, den Mund zu halten. Wir durften nicht jammern, sondern mussten Lösungen finden.»