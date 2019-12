Der rote Faden führt den FC Basel in die Stadt der grünen Linie

Nikosia also. In die Stadt in der Mitte Zyperns wird der FC Basel am 19. Februar reisen, um einen Tag später dort sein Hinspiel der Sechzehntelfinals der Europa League auszutragen. Die Hauptstadt der unabhängigen Republik Zypern ist reizvoll wegen ihres Alleinstellungsmerkmals: Sie ist die letzte zweigeteilte Hauptstadt der Welt. Einmal quer durch die Altstadt verläuft ein Grenzstreifen, der Nikosia in zwei Hälften trennt: den südlichen, griechischen Teil sowie den nördlichen, türkischen Teil. Ersterer ist anerkannt, Letzterer nennt sich Hauptstadt der jedoch nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. Alleine diese Umstände machen die Stadt auf der Insel im östlichen Mittelmeer spannend. Genau so wie ihre reiche Historie und die dazugehörigen Schätze und Sehenswürdigkeiten.

Das europäische Ausrufezeichen

Wenn der FC Basel jedoch an Nikosia denkt, erwachen keine Erinnerungen an historische Bauten, sondern solche an eine historische Niederlage. 0:1 unterlagen die Basler am 30. August 2018 gegen das im Exil in Nikosia spielende Apollon Limassol in der Qualifikation für die Europa League. Weil das Hinspiel in Basel eine Woche zuvor nur mit 3:2 gewonnen worden war, bedeutete dies für den FCB das Aus auf europäischer Ebene und die erste Saison seit 15 Jahren ohne Europacup. Das Ende einer eindrucksvollen Serie, die sowohl imagetechnisch als auch finanziell seine Spuren hinterliess. Für Marcel Koller war es zugleich der erste Rückschlag, nachdem er nur knapp einen Monat zuvor den FCB als Cheftrainer übernommen hatte.