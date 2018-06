Den Stresstest haben die Schweden in den letzten Monaten gleich mehrmals bravourös bestanden. Ihnen mag in Abwesenheit von Zlatan Ibrahimovic der grosse Star fehlen, der aussergewöhnliche Könner. Doch was mannschaftliche Geschlossenheit angeht, präsentieren sich die Schweden hervorragend. In den WM-Playoffs hielten sie Italien stand, und in Russland reagierten sie auf die bittere Niederlage gegen Deutschland mit einem 3:0 gegen Mexiko.

Nach der Pleite gegen Deutschland geriet mit Jimmy Durmaz einer der ihren unter Beschuss, weil er den entscheidenden Freistoss verursacht hatte. Nach den rassistischen Attacken gegen den Offensivspieler mit türkischen Wurzeln stellte sich das Team hinter den Teamkollegen.