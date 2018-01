Natürlich hat Spycher mitverfolgt, wie hektisch die Winterpause in Basel verläuft. «Frei und Stocker sind zurück und mit Campo ein weiterer interessanter Spieler. Aber mit Akanji und Steffen hat der FCB auch zwei wichtige Abgänge gehabt», sagt Spycher. «Doch wir wollen nicht gross auf die Konkurrenz schauen, sondern uns ganz bewusst auf die eigene Leistung konzentrieren.»

Der 39-Jährige befürchtet nicht, YB könnte am grossen Erwartungsdruck zerbrechen. Es ist etwas vom Schönsten, einen solch positiven Druck zu spüren», sagt Spycher. «Wir alle spüren eine grosse Vorfreude auf die Rückrunde. Im Wissen, dass wir etwas Grosses erreichen können. Deshalb legen wir als geschlossene Einheit noch eine Schippe drauf.»

FC Basel: Der Umbruch 2.0

Im Sommer 2017 wechselte der FC Basel die Führung, im Winter 2018 erfasste die Welle der Erneuerung das Team. Plakativ gesprochen. Auch im Sommer bekam die Mannschaft ein leicht neues Gesicht. Eigentlich wollte man nur den Sturm ersetzen. Dann kam der überraschende Rücktritt von Captain Matias Delgado. Der FCB geriet ins Straucheln. Und so holte man Cedric Itten und Albian Ajeti zurück in die rotblaue Heimat.

Das Team fing sich, verkürzte den Rückstand von einst acht Punkten auf YB auf deren zwei. Zuletzt eilten die Basler von Sieg zu Sieg. Da muss man nichts ändern. Ausser man muss. Denn die Basler überzeugten nicht nur in der Meisterschaft, sie glänzten auch in der Königsklasse, stellten Rekorde auf (höchster Sieg, Punkterekord) und schlugen einmal mehr das grosse Manchester United. Solche Erfolge setzen andere Kräfte in Bewegung als das bescheidene Abschneiden der Berner in der Europa League. Da kommen Millionen ins Rollen.