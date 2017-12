National-Trainer Jogi Löw: "Sportlich sehr interessante Gegner. Unser Ziel ist es, in der Vorrunde den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung zu legen." Deutschland könnte als erst drittes Team nach Italien 1938 und Brasilien 1962 seinen Titel verteidigen.

Die WM beginnt mit dem Eröffnungsspiel der russischen Auswahl im renovierten Luschniki-Stadion am 14. Juni gegen Saudi-Arabien. In der Gruppe B trifft Portugal, der Sieger die Qualifikationsgruppe mit der Schweiz, auf Spanien, Marokko und Iran. Argentinien bekommt es in der mit Island, Kroatien und Nigeria zu tun. Die wohl einfachste Gruppe erwischte Polen aus dem Topf 1 mit Senegal, Kolumbien und Japan.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay.

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran.

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark.

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria.

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien.

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea.

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England.

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan.

Modus: In jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die besten zwei Teams pro Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals.

Der Spielplan im Überblick

Vorrunde. Donnerstag, 14. Juni. Gruppe A: Russland - Saudi Arabien (17.00 in Moskau).

Freitag, 15. Juni. Gruppe A: Ägypten - Uruguay (14.00 in Jekaterinburg). Gruppe B: Marokko - Iran (17.00 in St. Petersburg). Portugal - Spanien (20.00 in Sotschi).

Samstag, 16. Juni. Gruppe C: Frankreich - Australien (12.00 in Kasan). Peru - Dänemark (18.00 in Saransk). Gruppe D: Argentinien - Island (15.00 in Moskau). Kroatien - Nigeria (21.00 in Kaliningrad).

Sonntag, 17. Juni. Gruppe E: Costa Rica - Serbien (14.00 in Samara). Brasilien - Schweiz (20.00 in Rostow). Gruppe F: Deutschland - Mexiko (17.00 in Moskau).

Montag, 18. Juni. Gruppe F: Schweden - Südkorea (14.00 in Nischni Nowgorod). Gruppe G: Belgien - Panama (17.00 in Sotschi). Tunesien - England (20.00 in Wolgograd).

Dienstag, 19. Juni. Gruppe A: Russland - Ägypten (20.00 in St. Petersburg). Gruppe H: Polen - Senegal (14.00 in Moskau). Kolumbien - Japan (17.00 in Saransk).

Mittwoch, 20. Juni. Gruppe A: Uruguay - Saudi Arabien (17.00 in Rostow). Gruppe B: Portugal - Marokko (14.00 in Moskau). Iran - Spanien (20.00 in Kasan).

Donnerstag, 21. Juni. Gruppe C: Frankreich - Peru (14.00 in Jekaterinburg). Dänemark - Australien (17.00 in Samara). Gruppe D: Argentinien - Kroatien (20.00 in Nischni Nowgorod).

Freitag, 22. Juni. Gruppe D: Nigeria - Island (17.00 in Wolgograd). Gruppe E: Brasilien - Costa Rica (14.00 in St. Petersburg). Serbien - Schweiz (20.00 in Kaliningrad).

Samstag, 23. Juni. Gruppe F: Deutschland - Schweden (17.00 in Sotschi). Südkorea - Mexiko (20.00 in Rostow). Gruppe G: Belgien - Tunesien (14.00 in Moskau).

Sonntag, 24. Juni. Gruppe G: England - Panama (14.00 in Nischni Nowgorod). Gruppe H: Japan - Senegal (17.00 in Jekaterinburg). Polen - Kolumbien (20.00 in Kasan).

Montag, 25 Juni. Gruppe A: Uruguay - Russland (16.00 in Samara). Saudi Arabien - Ägypten (16.00 in Wolgograd). Gruppe B: Spanien - Marokko (20.00 in Kaliningrad). Iran - Portugal (20.00 in Saransk).

Dienstag, 26. Juni. Gruppe C: Dänemark - Frankreich (16.00 in Moskau). Australien - Peru (16.00 in Sotschi). Gruppe D: Island - Kroatien (20.00 in Rostow). Nigeria - Argentinien (20.00 in St. Petersburg).

Mittwoch, 27. Juni. Gruppe E: Serbien - Brasilien (20.00 in Moskau). Schweiz - Costa Rica (20.00 in Nischni Nowgorod). Gruppe F: Mexiko - Schweden (16.00 in Jekaterinburg). Südkorea - Deutschland (16.00 in Kasan).

Donnerstag, 28. Juni. Gruppe G: England - Belgien (20.00 in Kaliningrad). Panama - Tunesien (20.00 in Saransk). Gruppe H: Senegal - Kolumbien (16.00 in Samara). Japan - Polen (16.00 in Wolgograd).

Achtelfinals. Samstag, 30. Juni: 1. Gruppe C - 2. Gruppe D (16.00 in Kasan). 1. Gruppe A - 2. Gruppe B (20.00 in Sotschi).

Sonntag, 1. Juli: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A (16.00 in Moskau). 1. Gruppe D - 2. Gruppe C (20.00 in Nischni Nowgorod).

Montag, 2. Juli: 1. Gruppe E - 2. Gruppe F (16.00 in Samara). 1. Gruppe G - 2. Gruppe H (20.00 in Rostow).

Dienstag, 3. Juli: 1. Gruppe F - 2. Gruppe E (16.00 in St. Petersburg). 1. Gruppe H - 2. Gruppe G (20.00 in Moskau).

Viertelfinals. Freitag, 6. Juli: Sieger A1/B2 - Sieger C1/D2 (16.00 in Nischni Nowgorod). Sieger E1/F2 - Sieger G1/H2 (20.00 in Kasan).

Samstag, 7. Juli: Sieger F1/E2 - Sieger H1/G2 (16.00 in Samara). Sieger B1/A2 - Sieger D1/C2 (20.00 in Sotschi).

Halbfinals. Dienstag, 10. Juli: Sieger V1 - Sieger V2 (20.00 in St. Petersburg).

Mittwoch, 11. Juli: Sieger V3 - Sieger V4 (20.00 in Moskau).

Spiel um Platz 3. Samstag, 14. Juli (16.00 in St. Petersburg).

Finals. Sonntag, 15. Juli (17.00 in Moskau).