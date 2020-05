DFB-Präsident Keller fordert Gehaltsobergrenze

"Wir müssen auch den Profifussball wieder näher zu den Menschen bringen", sagte Keller am Dienstag in einem Video-Pressegespräch. "Provisionen für Spielerberater und immense Transfersummen irritieren die Gesellschaft zunehmend und entfremden sie von unserem geliebten Sport."

Unter anderen unterstützt Karl-Heinz-Rummenigge den Vorstoss. Mit dem Vorstandschef von Bayern München hat Keller am Dienstag telefoniert. "Er ist meiner Meinung", sagte der Präsident des Deutschen Fussball-Bundes. "Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn Karl-Heinz Rummenigge hat viel für den Fussball getan und auch international Gewicht in der Branche. Damit haben wir eine ganz, ganz grosse Chance, in der Angelegenheit einen Schritt weiterzukommen."