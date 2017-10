Die Sonne über Lissabon lacht auch am Tag danach. Aber nicht für die Schweizer. Nicht nach dieser Reise in die Ernüchterung. Eine Annäherung an die Wahrheit sollte es werden. Und genau das ist es geworden. Nur eben mit der ernüchternden Erkenntnis: Noch ist die Schweiz weit von der Elite Europas entfernt. Die Zweifel rund um dieses Team sind plötzlich wieder da.

Die vielleicht entscheidende Frage nach dem 0:2 in Portugal und der verpassten direkten WM-Qualifikation ist: War es einfach ein «nicht so guter Abend», den die Schweizer Fussballer eingezogen haben? Oder reicht ihre Qualität tatsächlich nur bis an eine gewisse Schwelle – und nicht darüber hinaus? Antworten darauf in drei Akten.

1. Akt: Vladimir Petkovic und die Kraft der Erinnerungen

Man darf den Schweizern zugutehalten, dass sie zumindest neben dem Platz überzeugten. Mit einem schonungslosen Eingeständnis, einen schwachen Auftritt hingelegt zu haben. Selbstkritik statt Schönfärberei, das war auch schon anders.

Der Chef ging dabei voran. Nicht, ohne eine gewisses Mass an Nüchternheit und Unaufgeregtheit zu wahren. «Es war ein Schritt zurück. Aber wir bleiben deswegen trotzdem Menschen – und positiv eingestellt», sagte Vladimir Petkovic. Er hat in den vergangenen Monaten oft über die Entwicklung des Teams gesprochen. Sie hat ihm viel Freude bereitet.