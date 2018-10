Knapp ein Monat ist vergangen seit den Spielen gegen Island (6:0) und England (0:1). Knapp ein Monat also seit der wichtigen Woche der Aufarbeitung nach dem unschönen WM-Ende, als der Sport plötzlich zum Nebenaspekt verkam, weil Doppeladler und Doppelbürger die dominierenden Themen waren. Diese Schauplätze ruhen nun. Der Schweizer Nationaltrainer darf sich an diesem Montagnachmittag ausschliesslich mit sportlichen Fragen befassen. Es ist ein gutes Zeichen.

Die Routiniers haben weiterhin die Chance, sich dem Konkurrenzkampf zu stellen. Allen voran gilt das natürlich für den Captain. Stephan Lichtsteiner fehlt in diesem Aufgebot. Keine Position im Team ist derart gut besetzt wie jene des rechten Verteidigers. «Extrem», nennt Petkovic diesen Positionskampf. Und betont gleichzeitig den Wert Lichtsteiners. «Er hat eine grosse Leistung gezeigt – auch neben dem Platz.» Der Captain war eine der zentralen Figuren in der Aufarbeitung der WM. Dafür gebührt ihm Respekt und Wertschätzung des Trainers. Und trotzdem ist klar: Lichtsteiners Stammplatz ist nicht unumstritten. Es wird die wohl grösste Herausforderung für Petkovic, den Umgang mit seinem Captain zu moderieren.

Die Schweizer Mannschaft erhält in den kommenden Tagen noch einmal ausreichend Gelegenheit, um zu zeigen, dass sie mehr bieten kann als vielversprechende Ansätze. Dafür wäre ein grosser Sieg besonders wertvoll. Warum nicht schon am Freitag in Belgien? Wobei diese Herausforderung noch einmal grösser ist als jene in England vor einem Monat. Petkovic sagt: «Über Belgien brauchen wir gar nicht zu reden. Sie haben die WM ausreichend für sich sprechen lassen. Und sie haben eine goldene Generation.» An der WM war für Belgien erst im Halbfinal gegen Frankreich Schluss.

Die Hektik ist weg

Wobei der Nationaltrainer eines auch klarstellt: Die Schweiz will auch in Brüssel punkten. Am liebsten dreifach, es wäre der erste Sieg gegen einen Grossen des Weltfussballs seit dem 2:0 gegen Portugal im September 2016. Oder dann zumindest erneut nicht verlieren. Wie das bereits an der WM gegen Brasilien und in der Vorbereitung zuvor gegen Spanien gelungen ist.