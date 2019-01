Es war erst das dritte Mal in dieser Saison, dass Tottenham in einem Pflichtspiel kein Tor erzielte. Die aktuellen Probleme der Londoner sind auch mit den vielen Absenzen in der Offensive zu erklären. Die englischen Internationalen Harry Kane und Dele Alli fallen verletzt wochenlang aus. Derzeit fehlt zudem noch der Südkoreaner Son Heung-min, weil er an der Asien-Meisterschaft weilte, und gegen Crystal Palace war auch der Däne Christian Eriksen nicht dabei.