Die Zahl der Viren im Kinderrachen ist nicht entscheidend

Der deutsche Virologe und Berater von Bundeskanzlerin Merkel, Christian Drosten, sorgt für Verwirrung mit einer noch nicht von Fachkollegen begutachteten Studie, einem sogenannten Preprint. Er schreibt, dass es keinen bedeutenden Unterschied gibt zwischen infizierten Kindern und Erwachsenen, was die Zahl der Viren betrifft, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt.

Nach Koch geht von Kindern keine Gefahr aus

Die Virenlast sei in allen Altersstufen gleich. Der Berliner Wissenschafter weist zwar darauf hin, dass Kinder trotzdem viel weniger Krankheitssymptome wie Fieber und Husten zeigen als Erwachsene. Folgert aber, dass infizierte Kinder das Virus genau so gut weitergeben könnten wie Erwachsene. Das widerspricht vielen in den letzten Wochen gemachten Studien sowie auch den Aussagen von Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Genau weil von den Kindern keine Gefahr ausgehe, dürfen unter 10-Jährige wieder von ihren Grosseltern umarmt werden und können die Schulen geöffnet werden.

Auch Professor Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen, widerspricht.