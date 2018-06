Trotz dieser schwächeren Partie: Die Schweiz hat keines ihrer drei WM-Gruppenspiele verloren. Chapeau! Positiv aufgefallen sind mir die selbstkritischen Aussagen der Mannschaft nach dem Spiel: Hier spürt man die Mentalität des Teams, die sich entwickelt hat. Als Ziel hat man die Viertelfinals ausgegeben. Die Qualifikation für die Achtelfinals ist deshalb kein Grund, zu jubeln, sondern einfach ein weiterer Schritt zum grossen Ziel.

Dass im Achtelfinal mit Stephan Lichtsteiner und Fabian Schär zwei Stützen unserer gut eingespielten Defensive gesperrt sind, wiegt schwer. Trotzdem glaube ich, dass die Spieler aus der zweiten Reihe gut genug sind, um diese Absenzen zu kompensieren. Für Lichtsteiner wird Michael Lang zum Einsatz kommen. Weniger klar ist der Ersatz für Schär: Johan Djourou oder Nico Elvedi? Elvedi spielte eine starke Saison in der Bundesliga, Djourou ist seit Jahren fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Deshalb tippe ich auf Djourou, der bereits die gesamte Qualifikation gespielt hat. Trainer Vladimir Petkovic vertraut tendenziell auf erfahrene Spieler.

Wer auch immer am Dienstag gegen Schweden auflaufen wird: Die Partie wird ganz eng. Die Chancen stehen 50:50. Aber ich bin überzeugt, dass die Schweiz nach den knappen Achtelfinal-Niederlagen an der WM 2014 gegen Argentinien und an der EM 2016 gegen Polen jetzt bereit ist für den nächsten grossen Schritt. Die Zeit dafür ist reif.