Lucien Favre hat sein erstes Revierderby gewonnen. Schon in der 7. Minute gelang Thomas Delaney das 1:0. Schalke glich aber nach einer guten Stunde durch einen von Daniel Caligiuri verwandelten Penalty aus. Der Elfmeter-Entschied des Schiedsrichters war schwer nachzuvollziehen. Ein Foul war nicht zu erkennen. Dortmund sicherte sich den verdienten Sieg aber doch noch: Der junge Engländer Jadon Sancho traf in der 74. Minute.

Bayern München kam daheim gegen Nürnberg zu einem problemlosen 3:0-Sieg und setzte sich damit zumindest vorübergehend auf Platz 2. Robert Lewandowski sorgte mit zwei Toren schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Franck Ribéry gelang in der 56. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Saison das 3:0.

Einen schwarzen Tag erwischte der vor diesem Spieltag vor Bayern klassierte RB Leipzig. Er unterlag in Freiburg mit 0:3. Nils Petersen brachte Freiburg mit seinem Treffer in der 12. Minute schon früh in gute Position für den vierten Saisonsieg.

Resultate und Tabelle:

Schalke - Borussia Dortmund 1:2 (0:1). - Tore: 7. Delaney 0:1. 61. Caligiuri (Foulpenalty) 1:1. 74. Sancho 1:2. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.

Bayern München - Nürnberg 2:0 (2:0). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 9. Lewandowski 1:0. 27. Lewandowski 2:0. 57. Ribéry 3:0.

Wolfsburg - Hoffenheim 2:2 (2:1). - Tore: 4. Belfodil 0:1. 29. Bicakcic (Eigentor) 1:1. 32. Ginczek (Mehmedi) 2:1. 73. Kramaric 2:2. - Bemerkungen: Wolfsburg bis 66. mit Mehmedi, ab 85. mit Steffen. Hoffenheim bis 59. mit Zuber, ohne Kobel (Ersatz).

Bayer Leverkusen - Augsburg 1:0 (0:0). - Tor: 75. Baumgartlinger 1:0.

Freiburg - Leipzig 3:0 (2:0). - Tore: 12. Petersen 1:0. 45. Waldschmidt (Foulpenalty) 2:0. 52. Frantz 3:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Aufgebot).

1. Borussia Dortmund 14/36 (39:14). 2. Bayern München 14/27 (28:18). 3. Borussia Mönchengladbach 13/26 (30:16). 4. RB Leipzig 14/25 (24:13). 5. Eintracht Frankfurt 13/23 (30:16). 6. Hoffenheim 14/22 (30:21). 7. Werder Bremen 14/21 (24:23). 8. Hertha Berlin 13/20 (21:20). 9. Wolfsburg 14/19 (20:20). 10. Mainz 05 13/18 (12:14). 11. Bayer Leverkusen 14/18 (20:25). 12. SC Freiburg 14/17 (19:22). 13. Schalke 04 14/14 (15:20). 14. Augsburg 14/13 (20:23). 15. VfB Stuttgart 13/11 (9:26). 16. 1. FC Nürnberg 14/11 (14:33). 17. Hannover 96 13/9 (15:28). 18. Fortuna Düsseldorf 14/9 (14:32).