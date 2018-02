Die entscheidende Figur bei der AS Roma war erneut der Türke Cengiz Ünder. Der 20-jährige Stürmer, im Sommer für rund 14 Millionen Euro von Istanbul Basaksehir gekommen, ist erst seit wenigen Wochen unbestrittener Stammspieler und erzielte in den letzten drei Spielen vier Tore.

In Udine schoss Ünder nach 70 Minuten mit einem sehenswerten Schuss aus über 20 Metern das wegweisende Führungstor für die Römer. Die AS Roma scheint damit nach einem schwachen Januar wieder in der Spur zu sein. Das 2:0 in Udine war der dritte Sieg in Folge.

Gegenläufig ist die Tendenz bei Udinese. Das Team mit den Schweizer Internationalen Silvan Widmer und Valon Behrami hat nach den ersten guten Wochen unter dem neuen Trainer Massimo Oddo etwas an Schwung verloren. In den letzten drei Partien holte das Team aus dem Friaul nur noch einen Punkt. Nun droht im weiteren Verlauf der 25. Runde sogar das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte.

Inter Mailand erlitt auswärts beim 0:2 gegen Genoa die dritte Saisonniederlage und rutschte auf den 4. Platz ab. Kurios war das Eigentor, das Inter kurz vor der Pause auf die schiefe Bahn brachte. Innenverteidiger Milan Skriniar wollte nach einer Flanke befreien, traf aber Abwehrkollege Andrea Ranocchia, von dessen Knie der Ball über Torhüter Samir Handanovic ins Tor flog. Das 2:0 erzielte der frühere Inter-Stürmer Goran Pandev nach einer Stunde. Bei Inter fehlten die verletzten Stammspieler Miranda, Ivan Perisic und Mauro Icardi.

Telegramm/Resultate:

Udinese - AS Roma 0:2 (0:0). - 19'000 Zuschauer. - Tore: 70. Ünder 0:1. 91. Perotti 0:2. - Bemerkung: Udinese mit Widmer und Behrami (bis 62.).

Genoa - Inter Mailand 2:0 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 45. Ranocchia (Eigentor) 1:0. 59. Pandev 2:0.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Chievo Verona- Cagliari 2:1.

Rangliste:

1. Napoli 24/63 (54:15). 2. Juventus Turin 24/62 (61:15). 3. AS Roma 25/50 (40:19). 4. Inter Mailand 25/48 (40:21). 5. Lazio Rom 24/46 (59:33). 6. Sampdoria Genua 24/41 (44:32). 7. AC Milan 24/38 (34:30). 8. Atalanta Bergamo 24/37 (36:28). 9. Torino 24/36 (35:29). 10. Udinese 25/33 (36:36). 11. Fiorentina 24/31 (33:31). 12. Genoa 25/30 (21:25). 13. Bologna 24/27 (29:37). 14. Chievo Verona 25/25 (23:42). 15. Cagliari 25/25 (23:36). 16. Sassuolo 24/23 (14:41). 17. Crotone 24/21 (19:41). 18. SPAL Ferrara 24/17 (23:46). 19. Hellas Verona 24/16 (22:48). 20. Benevento 24/7 (15:56).