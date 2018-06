Manuel Akanji:

"Es war schwierig. Wir haben keine Konstanz in unser Spiel gebracht. Wenn wir unsere Leistung abgerufen hätten, hätte es zum Sieg gereicht. Jetzt wissen wir, was wir im Achtelfinal besser machen müssen. Wir müssen uns steigern, sonst ist es in der nächsten Runde vorbei."