In der Torschützenliste ist der 28-Jährige mit nunmehr 14 Toren ganz vorne, auf der Höhe von Cristiano Ronaldo.

Duvan Zapata wurde 2013 von Argentinien nach Neapel transferiert. Napoli leih den Spieler später an Udinese und Sampdoria Genua aus. In der laufenden Saison ist er mit den 14 Treffern erfolgreicher, als er es in seiner zweitbesten ganzen Saison in Italien war.

Bei Atalanta war der Einsatz des Schweizer Internationalen Remo Freuler bis zuletzt ungewiss. Freuler hatte nach dem Training vom Freitag muskuläre Probleme. Schliesslich verzichtete er auf die Reise in das südlich von Rom gelegenen Frosinone.

Telegramme und Rangliste

Frosinone - Atalanta Bergamo 0:5 (0:2). - Tore: 11. Mancini 0:1. 44. Zapata 0:2. 47. Zapata 0:3. 64. Zapata 0:4. 73. Zapata 0:5. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo ohne Freuler (verletzt).

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/53 (38:11). 2. Napoli 19/44 (37:17). 3. Inter Mailand 20/40 (31:14). 4. AS Roma 20/33 (37:26). 5. Lazio Rom 19/32 (28:21). 6. AC Milan 19/31 (26:20). 7. Atalanta Bergamo 20/31 (44:27). 8. Sampdoria Genua 19/29 (32:23). 9. Parma 20/28 (19:24). 10. Torino 20/27 (26:22). 11. Fiorentina 19/26 (25:18). 12. Sassuolo 20/26 (30:32). 13. Cagliari 19/20 (17:25). 14. Genoa 19/20 (25:35). 15. Udinese 20/18 (17:25). 16. SPAL Ferrara 19/17 (15:27). 17. Empoli 19/16 (22:37). 18. Bologna 19/13 (15:29). 19. Frosinone 20/10 (12:42). 20. Chievo Verona 19/8 (14:35).