Dass Behrami seine Karriere in der Nationalmannschaft noch nicht beendet hat, ist auch seiner Tochter zu verdanken. Behramis Tränen nach dem EM-Out im Achtelfinal gegen Polen waren berührend. Doch seine Tochter überzeugte ihn: «Papa, warum weinst du? Macht es doch einfach nächstes Mal besser.»

Die Schweiz trifft an der WM in Russland in der Vorrunde auf Brasilien, Serbien und Costa Rica. Im allfälligen Achtelfinal könnte ein Duell mit Weltmeister Deutschland anstehen.