Das Beste kommt zum Schluss: Die Berner Young Boys schlagen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 2:1. Guillaume Hoarau ist der überragende Akteur an diesem Abend. Erst trifft er per Elfmeter, dann schliesst er einen Konter eiskalt zum 2:0 ab. Dybala verkürzt in der Folge auf 2:1, doch die Berner bringen den Vorsprung über die Zeit. Eine Sternstunde im Schweizer Fussball!