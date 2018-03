Das Unentschieden entsprach den gezeigten Leistungen. Die Schweizerinnen hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Einem Treffer am nächsten kam Ramona Bachmann in der 30. Minute, als die Stürmerin des FC Chelsea nach einem herrlichen Zuspiel von Lia Wälti aus spitzem Winkel nur den Aussenpfosten traf. Auch die Waliserinnen scheiterten einmal an der Torumrandung. Nach Natasha Hardings Abschluss in der 69. Minute sprang der Ball von der Latte zurück ins Feld.

Auf Seiten der SFV-Auswahl feierte Ana-Maria Crnogorcevic ein Jubiläum. Die 27-jährige Bernerin, die in der Pause eingewechselt wurde, bestritt ihr 100. Länderspiel für die Schweiz. Mit 50 Treffern ist die frühere Stürmerin, die von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg meistens auf der Position des rechten Aussenverteidigers eingesetzt wird, Schweizer Rekordtorschützin. Torhüterin Nicole Studer gelang in ihrem ersten Länderspiel gleich ein Shutout.

Dank dem Remis verteidigte die Schweiz gegenüber Wales Platz 2 in der Tabelle und spielt nun am Mittwoch entweder das Klassierungsspiel um Platz 3 oder Platz 5 im Turnier. Auf wen der Turniersieger des letzten Jahres zum Abschluss treffen wird, ist noch nicht bekannt. Sieger der Gruppe A wurde Italien, das nach den Erfolgen gegen die Schweiz und Wales gegen Finnland 2:2 spielte.