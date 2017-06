Phase des Ekels

Objektiv betrachtet war Juventus nicht immer schön. Phasenweise war es sogar richtig ekelerregend. Beispielsweise, als bekannt wurde, dass Juventus Spiele (mit Geld) und Spieler (mit Doping) manipuliert. Aber der objektive Blick auf Juventus ist so überflüssig wie eine Hochzeitsnacht in einem vollbesetzten 20er-Schlag. Geahnt haben wir es zwar schon immer. Zu wissen brauchten wir es nicht. Italien halt: Alles halb so schlimm, da kann so etwas schon mal vorkommen. Und Schwamm drüber.

Planung, Ordnung und Disziplin sind Teil der Klub-DNA. Das sieht nicht immer so toll aus. Ist aber effizient und erfolgreich. Und in dieser Saison sogar schön. Mehr noch: Die Juventus-Ausgabe von Trainer Massimiliano Allegri ist umwerfend. Defensiv stabil, offensiv spektakulär. Dazu kommt der grosse Hunger auf Titel, die mannschaftliche Geschlossenheit, die Abgeklärtheit, das Selbstbewusstsein. Juve hat alles, um die Galaktischen von Real Madrid im Champions-League-Final am Samstag in Cardiff auf den Boden zu drücken.

Gequälter Blick

Juves Massanzug sitzt perfekt. Dabei schaut Allegri häufig so gequält in die Kameras, als hätte sein Sohn ungenügende Noten nach Hause gebracht. Wobei Max – so nennen sie ihn in Italien – aussieht, als sei er nach der Uni-Abschlussfeier kaum gealtert. Man könnte ihn sich auch sehr gut als zuverlässigen Beamten vorstellen. Aber Allegri hat es faustdick hinter den Ohren.

Aufgewachsen ist er in Livorno, der Hochburg der Kommunisten. Aber Fussball interessierte ihn mehr als Politik. Allegri hat Talent, aber wenig Ehrgeiz. Faulheit, lautet der Vorwurf. Er sorgt für Aufsehen, wenn er nicht Fussball spielt. So, als er seine Braut am Altar stehen lässt. Oder, als er nach einem Wortgefecht mit Carabinieri zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wird.

Aber auch Max wird erwachsen. Okay, sehen wir mal von der Affäre mit einem italienischen Playmate ab, während Claudia die Windeln des gemeinsamen Sohnes wechselt – Privatsache. Hauptsache: Allegri ist ein überragender Trainer und er ist bei Juve.

Gigi Buffon, der leidenschaftliche Gambler

Genauso irrelevant wie Allegris Techtelmechtel ist, ob Torhüter Gigi Buffon schon mal absichtlich einen Treffer kassiert hat, ein leidenschaftlicher Gambler ist oder schon mal rechtes Gedankengut wiedergegeben hat. Wir reden von Gigi, 39-jährig, eine göttliche Legende, er hat Narrenfreiheit.

Uninteressant ist auch, ob man sich Haudegen Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci sehr gut hinter einer Fleischertheke vorstellen kann. Interessant ist hingegen, dass aus allen Poren ihrer Körper der juvetypische Duft des Erfolgs strömt. So bedingungslos, wie sie sich der Marke unterwerfen, erwarten sie das auch von ihren Kollegen. Siehe da: Selbst ein Ego-Shooter wie Mario Mandzukic wird in Turin zum Teamplayer.

Kurzer Blick zum Fan-Bus aus Pistoia: Das ist doch nicht etwa Zinédine Zidane, der am Steuer sitzt?