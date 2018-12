«Wer Favorit ist? Das sollen die Wettbüros entscheiden», sagt Gerardo Seoane. Es ist ein geschicktes Manöver, um einer diffizilen Frage auszuweichen. Eine, in der ihm wohl alles falsch ausgelegt worden wäre. Understatement, da es im Fall von YB in der aktuellen Situation unglaubwürdig wäre, dem FC Basel die Favoritenrolle zuzuschieben. Aber auch das Zelebrieren der Rolle als Favorit, weil es als Arroganz abgetan werden könnte. Stattdessen überlässt Seoane jedem selber das Urteil – oder eben dem Wettbüro.

Dabei hätte der Trainer der Young Boys allen Grund dazu, sein Team als Favorit in diesem Duell gegen den FC Basel zu bezeichnen. YB ist Meister, Leader mit 16 Punkten Vorsprung, und genau das, was der FCB jahrelang gewesen ist: das angsteinflössende, dominante Ligamonster.

Die endgültige Machtverschiebung

Ein Monster, das den FC Basel in seine Einzelteile zerlegt hatte an jenem 23. September dieses Jahres, als der FCB eine historische 1:7-Niederlage hat hinnehmen müssen. Es war der Tag, an dem auch der allerletzte Zweifler verstummt ist, der die endgültige Machtverschiebung im Schweizer Fussball noch nicht hat wahrhaben wollen.

Für Seoane war es einfach ein Spiel, «in dem uns fast alles und Basel nichts gelungen ist». So einfach. Im Moment einer der grössten Triumphe seiner noch jungen Karriere als Cheftrainer ist er ruhig geblieben. Genauso wie er es nüchtern hingenommen hat, dass YB erstmals in der Champions League spielt. Aber so ist Seoane: ruhig. Klubintern heisst es gar, er sei ruhiger als Adi Hütter, sein Vorgänger.

Wie authentisch dies ist, bei einem, dem aus seiner Zeit im Luzerner Nachwuchs der Ruf anhaftet, impulsiv zu sein, ist fraglich. Aber: es funktioniert. So ruhig wie Seoane auftritt, so ruhig ist sein Team. Nach bitteren Niederlagen wie jener in Manchester, aber auch in einem Spiel wie gegen Lugano, wo nichts gelingen will, am Ende aber dennoch YB als Sieger vom Platz läuft. Seoane hat seinen Anteil daran, auch wenn viele sagen, dass er nur das Erbe von Meisterheld Hütter verwaltet. Aber wieso ändern, was doch so erfolgreich funktioniert?

Das Positive aus dem 1:7

Dieses Glück hatte Marcel Koller in Basel nicht. Nach der Hauruck-Entlassung von Raphael Wicky und zwei Spielen unter Interimstrainer Alex Frei hat er eine Mannschaft übernommen, die so verunsichert ist wie YB ruhig. Bis heute hat es Koller nicht geschafft, diese Zweifel aus Kopf und Knochen der Basler zu kriegen. Weil auch er nicht zaubern kann. Weil auch er nur ein Kader vorgefunden hat, das sein Vorgänger als zu schwach eingestuft hat, die Vereinsleitung aber als stark genug empfand.

Und weil er genauso auf der Suche ist wie sein Team. Nach einigen Wochen im Amt war er es selber, der zugeben musste: «Ich habe noch nicht gefunden, was diese Mannschaft braucht, damit es besser wird.»

Auch gestern Freitag musste er einmal mehr eingestehen, dass immer dann ein Rückschlag kommt, wenn vermeintlich die Stabilität gefunden wurde. Das müsse man versuchen, zu verbessern. Wie genau, das wollte er nicht sagen. Vielleicht, weil er es selber noch nicht weiss. Das 1:7 in Bern, so glaubt Koller aber zu wissen, hat geholfen, seine Mannschaft besser kennen zu lernen.

Schlüsselduell zwischen Koller und Seoane

Aber für den FC Basel geht es um mehr als darum, sich von einer besseren Seite zeigen zu können. Es geht um mehr als drei Punkte oder einen Rückstand in der Tabelle. Für den FC Basel geht es darum, sich zu rehabilitieren. Es ist eine Frage der Ehre, die wiederhergestellt werden muss. Ein Schlüsselduell wird dabei an der Seitenlinie ausgetragen. Zwischen Koller und Seoane.

Es ist ein Duell mit Vorteilen für Seoane. Wer in den weiteren Schlüsselduellen im Duell Basel gegen YB die Nase vorne hat, beurteilen für die «Schweiz am Wochenende» Männer, die es ganz genau wissen: ihre Gegner.