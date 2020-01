Erste Niederlage für Barcelona unter Trainer Setién

Die herausragende Figur im Estadio Mestalla war Maxi Gomez, obwohl der 23 Jahre alte Uruguayer in der 12. Minute seinen Foulpenalty von Marc-Andre ter Stegen abgewehrt sah. Gomez stand mit einem Abschluss in der 48. Minute am Ursprung des 1:0, Barça-Verteidiger Jordi Alba lenkte den Schuss ins eigene Tor ab, und erzielte das 2:0 in der 77. Minute auf schönes Zuspiel von Ferran Torres.

Dank dem Sieg wahrte Valencia seine Heimserie gegen die Katalanen. Seit 2016 konnte Barcelona in der Meisterschaft bei Valencia nicht mehr siegen. Die letzte Heimniederlage in der Meisterschaft kassierte das Team von Albert Celades vor neun Monaten.

Ausgerechnet der punktgleiche Erzrivale Real Madrid könnte von Barcelonas Auswärtsniederlage profitieren. Die Mannschaft von Zinedine Zidane trifft am späten Sonntagabend auf den Tabellen-15. Valladolid und dürfte ab Montag an der Spitze des Klassements stehen.

Telegramm und Rangliste:

Valencia - Barcelona 2:0 (0:0). - Tore: 48. Alba (Eigentor) 1:0. 77. Gomez 2:0. - Bemerkungen: 12. Gomez (Valencia) verschiesst Penalty.

Rangliste: 1. Real Madrid 20/43 (38:13). 2. FC Barcelona 21/43 (50:25). 3. Atlético Madrid 20/35 (22:14). 4. FC Sevilla 20/35 (25:20). 5. Valencia 21/34 (32:29). 6. Getafe 20/33 (29:20). 7. San Sebastian 20/31 (33:28). 8. Athletic Bilbao 21/31 (22:15). 9. Villarreal 20/28 (34:28). 10. Osasuna 21/28 (28:25). 11. Granada 20/27 (25:26). 12. Betis Sevilla 20/27 (29:32). 13. Levante 21/26 (26:32). 14. Alaves 20/23 (21:29). 15. Valladolid 20/22 (17:23). 16. Eibar 20/22 (20:29). 17. Mallorca 20/18 (22:34). 18. Celta Vigo 20/16 (17:30). 19. Espanyol Barcelona 21/15 (17:38). 20. Leganes 20/14 (16:33).