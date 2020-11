Erste Zürcher Punktverluste unter Massimo Rizzo

Sein zweites Engagement als FCZ-Interimstrainer nach jenem im August 2015 hatte für Rizzo mit drei Siegen begonnen. Dass es im Tourbillon nicht zum vierten reichte, lag in erster Linie an der nicht mehr so sicheren Defensive. Mit Lasse Sobiech und Ousmane Doumbia fehlten in diesem Bereich zwei wichtige Spieler.

Zweimal brillierte der FC Zürich in der Offensive: 64 Sekunden nach Wiederanpfiff, als Marco Schönbächler einen wunderbar dosierten Pass von Blaz Kramer verwertete, und rund zehn Minuten später, als diesmal Schönbächler Benjamin Kololli mit seiner Vorlage das 2:1 ermöglichte. Schönbächler, der den Platz des gesperrten Aiyegun Tosin übernahm, wäre beinahe der unbestrittene Matchwinner geworden.

Aber in der Defensive schlich sich diesmal die eine oder andere Unaufmerksamkeit ein. Gaëtan Karlen, mit dem 1:1 keine Minute nach dem Zürcher Treffer, und der eingewechselte Jared Khasa (79.) profitierten davon. Der Punktgewinn der Sittener war verdient. Sie unternahmen viel und zeigten eine ordentliche Leistung, zumal sie wegen der Quarantäne ihr erstes Meisterschaftsspiel seit fast fünf Wochen bestritten. Hätte Geoffroy Serey Die in der 66. Minute den strengen Penalty nicht übers Tor geschossen, wäre sogar der erste Walliser Saisonsieg in Reichweite gewesen.

Telegramm:

Sion - Zürich 2:2 (0:0). - SR Schärer. - Tore: 47. Schönbächler (Kramer) 0:1. 48. Karlen (Uldrikis) 1:1. 56. Kololli (Schönbächler) 1:2. 79. Khasa (Araz) 2:2.

Sion: Fickentscher; Abdellaoui, Bamert, Ndoye, Iapichino; Tosetti, Serey Dié. Araz; Baltazar (46. Khasa); Uldrikis (81. Hoarau), Luan (10. Karlen/81. Edgar André).

Zürich: Brecher; Wallner, Omeragic, Nathan, Aliti; Domgjoni, Hekuran Kryeziu; Schönbächler (78. Reichmuth), Marchesano (88. Rohner), Kololli; Kramer (78. Ceesay).

Bemerkungen: Sion ohne Andersson und Kabashi (beide verletzt). Zürich ohne Doumbia, Tosin (beide gesperrt), Sobiech (krank) Britto und Kostadinovic (beide verletzt). 66. Serey Die verschiesst Penalty. Verwarnungen: 2. Ndoye (Foul). 22. Abdellaoui (Foul). 34. Karlen (Foul). 40. Aliti (Foul). 60. Araz (Foul). 94. Serey Die (Foul).