Der Osterausflug des FC Lugano an den Lac Léman endete frustrierend. Obwohl Lugano in der Startphase das klar bessere Team war, über die ganze Partie ein Chancenplus verzeichnete und nach der gelb-roten Karte gegen Andrea Maccoppi ab der 55. Minute in Überzahl agierte, trat das Team von Pierluigi Tami am Ende die Heimreise ohne Punkte an.

Die grosse Chance zum Tessiner Ausgleich hatte sich Carlo Manicone in der 77. Minute geboten, als der kurz zuvor eingewechselte Italiener aus zehn Metern frei zum Abschluss kam, den Ball aber über das Tor schoss. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Carlinhos, der nach einer Flanke von Domen Crnigoj zum 1:1 traf (33.), blieb somit die zu magere Ausbeute der Gäste.

Wesentlich effizienter agierte Lausanne-Sport. Enzo Zidane brachte den Gastgeber vor nur knapp 4000 Zuschauern auf der Pontaise mit dem ersten Lausanner Schuss aufs Tor in Führung (21.), Gonzalo Zarate entschied die Partie mit dem 2:1 in der 66. Minute. Ansonsten brachte die Mannschaft von Fabio Celestini in der Offensive wenig zustande.

Nach der fünften Pleite in Serie spitzt sich für Lugano die Lage im Abstiegskampf zu. In der Tabelle rutschten die Tessiner auf Kosten von Lausanne auf Rang 8 ab, der Vorsprung der Luganesi auf das letztklassierte, aber wiedererstarkte Sion beträgt vor dem letzten Saisonviertel nur noch sechs Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Lausanne-Sport - Lugano 2:1 (1:1)

3872 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 21. Zidane (Kololli) 1:0. 33. Carlinhos (Crnigoj) 1:1. 66. Zarate (Rapp) 2:1.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat; Pasche (13. Maccoppi), Geissmann; Kololli, Schmid (54. Zarate), Zidane, Margiotta (60. Gétaz); Rapp.

Lugano: Kiassumbua; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Daprelà; Piccinocchi (68. Mariani), Ledesma (68. Janko); Crnigoj, Sabbatini, Carlinhos; Gerndt (76. Manicone).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Dominguez, Manière (beide verletzt), Lugano ohne Bottani, Da Costa, Guidotti, Padalino (alle verletzt) und Krasniqi (gesperrt). 55. Gelb-Rote Karte gegen Maccoppi (Foul). Verwarnungen: 23. Maccoppi (Foul). 39. Rochat (Foul). 45. Rouiller (Handspiel). 72. Mariani (Foul). 78. Rapp (Foul). 85. Sabbatini (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 27/62 (64:28). 2. Basel 26/46 (45:23). 3. St. Gallen 27/42 (41:47). 4. Luzern 27/40 (39:41). 5. Zürich 26/36 (34:31). 6. Grasshoppers 27/31 (33:38). 7. Lausanne-Sport 27/31 (40:51). 8. Lugano 27/31 (27:42). 9. Thun 27/28 (41:53). 10. Sion 27/25 (36:46).