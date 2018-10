Die Young Boys sind am 3. Spieltag der Champions League zum ersten Tor und ersten Punkt gekommen. Die Berner spielten gegen Valencia im Stade de Suisse 1:1. Guillaume Hoarau erzielte in der 55. Minute mittels Foulpenalty den Ausgleich. Die Young Boys steigerten sich nach der Pause und standen dem Sieg nahe. In der 88. Minute traf Sékou Sanogo nach einem Eckball mit dem Kopf nur den Innenpfosten.