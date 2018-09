Der Überschuss der 718 Vereine aus den höchsten Spielklassen hat im Jahr 2017 insgesamt 600 Millionen Euro betragen.

Seit 2008 gab es stets Verluste. Vor sieben Jahren hatte das Minus mit 1,7 Milliarden Euro sein Maximum erreicht. Daten einzelner Ligen oder Vereine veröffentlichte die UEFA nicht.

"Dank des finanziellen Fairplays ist der europäische Fussball gesünder denn je", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Der Kontinentalverband hatte diese Regeln eingeführt, um die finanzielle Stabilität der Klubs zu verbessern.

Vereine durften sich gemäss dem Financial Fairplay für den Zeitraum von drei Jahren bis 2017/18 einen Verlust von insgesamt 30 Millionen Euro erlauben, wenn dieser durch Geldgeber gedeckt wird.

Die UEFA hatte jüngst die Regeln zum Financial Fairplay verschärft. Die im Europacup engagierten Vereine müssen in Zukunft finanzielle Informationen wie ihre Einnahmen oder Zahlungen an Spieleragenten öffentlich machen.