Ex-Nationalgoalie Benaglio hängt die Handschuhe an den Nagel

Der ehemalige Schweizer Nationalgoalie Diego Benaglio tritt vom Profifussball zurück. Der 37-Jährige war in der deutschen Bundesliga, wo er mit Wolfsburg Meister und Cupsieger wurde, in Portugal und zuletzt bei der AS Monaco engagiert. Für die Schweizer Nationalmannschaft kam er zu 61 Länderspieleinsätzen und beendete er nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Achtelfinal 2014 in Brasilien seine Karriere im rot-weissen Dress. Benaglio nahm für die Schweiz an drei WM-Endrunden, einer EM und an den Olympischen Spielen 2012 in London teil.

Für den VfB Stuttgart, Wolfsburg, Nacional Funchal und Monaco absolvierte Benaglio fast 500 Pflichtspiele. Seit seinem Wechsel in die Ligue 1 im Sommer 2017 war er aber für die Monegassen nicht mehr regelmässig zum Einsatz gekommen. Auch deshalb stellt er nun in einer Medienmitteilung fest: "Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich in den letzten zwei Jahrzehnten im Fussball erleben und erreichen durfte. Ich freue mich nun aber auf neue Herausforderungen."

Unter anderem wird Benaglio Partner der DB Sports AG und als Botschafter der Sport-Community Sportlifeone fungieren.