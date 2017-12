Der 25-jährige Schweiz-Mazedonier ist seit Sommer bei Leeds United in der Championship engagiert. Diese besteht aus 24 Teams, die beiden erstklassierten steigen in die Premier League auf, jene auf den Rängen drei bis sechs ermitteln den dritten Aufsteiger. Dieser hat dann Ende Saison allein in der Meisterschaft 49 Partien in den Beinen. «Es ist streng, aber im Trainingszentrum fehlt es an nichts für eine optimale Erholung», sagt Alioski.

Die erste Tranche der Festtagsspiele haben er und Leeds United hinter sich. Nach dem 1:0 gegen Hull am 23. Dezember gab es am Stephanstag, dem Boxing Day, einen 2:1-Sieg bei Burton Albion. Schon übermorgen geht es weiter mit der Partie bei Birmingham, ehe am Neujahrstag Nottingham an der Elland Road in Leeds erscheint. Die «Whites», wie die Mannschaft wegen der blütenweissen Trikots genannt wird, haben einen guten Lauf und nun vier Mal in Serie gewonnen. Damit stehen sie in der Tabelle auf Platz fünf. «Wir wollen zumindest unter die ersten sechs; und sollte es am Ende mit dem Aufstieg klappen, wäre es umso schöner», sagt Alioski.

Aufstieg ist 280 Millionen wert

Er weiss genau, welche Bedeutung die Rückkehr in die Premier League für den Verein und die Fussballstadt Leeds hätte. Seit der dreifache Meister 2004 in die Championship und 2007 sogar in die dritte Liga abstieg, wähnen sich die Fans im falschen Film. In diesem Jahr nun hat der ambitionierte italienische Geschäftsmann Andrea Radrizzani den Verein gekauft und will mit diesem zurück ins Oberhaus. Kein Wunder: Angesichts der horrenden Fernsehgelder ist ein Aufstieg 280 Millionen Schweizer Franken wert. «Würden wir das schaffen, dann wären wir in Leeds Legenden», sagt Alioski.

Bei YB einst verkannt, wechselte der Berner zu Schaffhausen, wurde mazedonischer Nationalspieler und schlug bei Lugano mächtig ein. Nachdem er in der letzten Saison mit 16 Toren und 14 Assists bester Skorer der Super League geworden war, standen ihm viele Türen offen. Doch statt in die Bundesliga wechselte Alioski für 4,2 Millionen Franken nach Nordengland und in die Championship, wo teilweise Löhne wie in der Premier League bezahlt werden und es sich nicht schlechter verdienen lässt als in Deutschland.