Noch ausstehend ist der medizinische Check des 25-jährigen Innenverteidigers in der galicischen Hafenstadt. Schärs Abgang nach zwei Saisons mit Hoffenheim kommt nicht überraschend - und irgendwie doch. "Wir werden einen Spieler mit seiner Qualität nicht aktiv wegschicken, das ist nicht vonnöten", sagte Manager Alexander Rosen in der "kicker"-Ausgabe vom Donnerstag.

Aus sportlicher Sicht macht der Wechsel in die spanische Liga durchaus Sinn. Bei Hoffenheim hat Schär nach einem guten ersten Jahr in der zweiten Saison unter Julian Nagelsmann nur sieben Mal gespielt: sechs Einsätze in der Bundesliga, einen im Cup. Zuletzt stand der mit einem Vertrag bis 2019 ausgestattet gewesene Schär mit dem Klub Ende Januar beim 1:2 in Leipzig auf dem Platz.