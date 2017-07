Der grosse Favorit auf den Gruppensieg in der Gruppe C musste am Ende länger zittern als ihm lieb war. Erst durch einen Penaltytreffer von Eugénie Le Sommer in der 86. Minute konnten die Aussenseiterinnen aus Island bezwungen werden.

Die Favoritinnen aus Frankreich hatten es mehrmals verpasst, ihre Nerven frühzeitig zu beruhigen. Zwar hatte die Weltnummer drei im Frauenfussball mehrheitlich den Ball in den eigenen Reihen gehalten, die aufsässigen Isländerinnen stemmten sich aber lange erfolgreich gegen den technisch überlegenen Gegner - ihre Defizite in den technischen Fertigkeiten kompensierten sie mit physischer Präsenz.

Die kampfstarken Isländerinnen treffen in der zweiten Partie am Samstag in Doetinchem auf die Schweiz. Um die Hoffnung im Kampf um den Einzug in die Viertelfinals zu wahren, zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg.