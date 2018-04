Arsenal und Granit Xhaka haben die Schaffenskrise aus den ersten Wochen des neuen Jahres überwunden. Nach den beiden Siegen in der Premier League gegen Watford und Stoke City sowie dem Erfolg in den Achtelfinals der Europa League gegen Milan ebneten die Engländer gegen ZSKA Moskau (4:1) mit vier Toren vor der Pause früh den Weg in den ersten Europacup-Halbfinal seit 2009.

Angeführt vom überragenden Mesut Özil, der an allen Treffern beteiligt war, schoss Arsenal zum Teil wunderbare Tore. Höhepunkt war das 3:1 durch den Waliser Aaron Ramsey, der den ZSKA-Torhüter Igor Akinfejew mit einem Heber mittels Absatzkick überlistete.

Auch Atlético Madrid schaffte die vorentscheidende Differenz gegen Sporting Lissabon noch vor der Pause. Schon nach 22 Sekunden war Mittelfeldspieler Koke erfolgreich. In der 40. Minute sorgte Antoine Griezmann nach einem Fehler in der Sporting-Abwehr für das 2:0-Schlussresultat.

Salzburg hielt sich im Auswärtsspiel gegen Lazio Rom eine kleine Möglichkeit offen, als erstes österreichisches Team seit 22 Jahren in einen Halbfinal einzuziehen. Beim 2:4 gegen das offensiv stärkste Team der Serie A (73 Tore) bezogen die "Bullen" zwar die erste Europacup-Niederlage nach 17 Spielen. Sie erzielten aber durch den Kosovaren Valon Berisha (Foulpenalty) und den eingewechselten Japaner Takumi Minamino immerhin zwei Auswärtstore. Für Lazio Rom traf Ciro Immobile einmal; der Topskorer der italienischen Liga steht nun in dieser Saison bei 37 Pflichtspieltoren.

RB Leipzig gewann gegen Marseille dank eines Treffers von Timo Werner kurz vor der Pause 1:0. Stürmer Werner war im fünften K.o.-Spiel der Europa League zum vierten Mal erfolgreich. Leipzig ist seit Anfang März in allen Wettbewerben ungeschlagen und hat in dieser Phase Bayern München und das russische Spitzenteam Zenit St. Petersburg besiegt.

Kurztelegramme:

RB Leipzig - Olympique Marseille 1:0 (1:0). - 34'043 Zuschauer. - Tor: 45. Werner 1:0. - Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Arsenal - ZSKA Moskau 4:1 (4:1). - Tore: 9. Ramsey 1:0. 15. Golowin 1:1. 23. Lacazette (Foulpenalty) 2:1. Ramsey 3:1. 35. Lacazette 4:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Atlético Madrid - Sporting Lissabon 2:0 (2:0). - Tore: 1. Koke 1:0. 40. Griezmann 2:0.

Lazio Rom - Salzburg 4:2 (1:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 8. Lulic 1:0. 30. Berisha (Foulpenalty) 1:1. 49. Parolo 2:1. 71. Minamino 2:2. 74. Felipe Anderson 3:2. 77. Immobile 4:2.