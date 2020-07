FC Aarau ersetzt Trainer Rahmen durch Stephan Keller

Der 51-jährige Basler wird ersetzt durch Stephan Keller, der in den letzten drei Jahren Assistenztrainer bei den Aargauern war. Er war nach der Corona-Pause nicht mehr aufs Brügglifeld zurückgekehrt, weil er einen Posten als Cheftrainer anstrebte. Diesen erhielt der 41-jährige ehemalige Schweizer Internationale nun überraschend beim FC Aarau.

Rahmen war seit seit zwei Jahren der Chef an der Aarauer Seitenlinie und hatte den Verein in der letzten Saison in die Aufstiegs-Barrage geführt, die gegen Xamax auf dramatische Art und nach einem 0:4 im Rückspiel zuhause verloren wurde. Im vergangenen Sommer galt er auch als Favorit für den Trainerposten beim FC Basel, ehe Marcel Koller doch noch bleiben durfte.

Der FC Aarau belegt in der laufenden Challenge League nach 29 Runden nur den 8. Rang.